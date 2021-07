Il virologo Burioni contro i No-Vax: “Dal 6 agosto senza Green Pass saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come sorci” (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo l’avvento del Green Pass, che a partire dal mese di agosto sarà necessario per accedere a determinate attività, Roberto Burioni ha pubblicato un tweet che ha causato non poche polemiche. A partire dal prossimo 6 agosto, il Green Pass sarà necessario in specifici luoghi a rischio contagio, il virologo ha commentato così la situazione: “saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci”. Il tweet “Propongo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo l’avvento del, che a partire dal mese disarà necessario per accedere a determinate attività, Robertoha pubblicato un tweet che ha causato non poche polemiche. A partire dal prossimo 6, ilsarà necessario in specifici luoghi a rischio contagio, ilha commentato così la situazione: “indei”. Il tweet “Propongo ...

