“Il vaccino obbligatorio ai prof è contro la Costituzione”. FdI inchioda il ministro Bianchi (Di sabato 24 luglio 2021) «Titolari, ma lontani da casa, o precari e bastonati. Parafrasando un detto ben più noto, possiamo definire così i docenti della scuola italiana, che sembrano essere posti in punizione costante dal ministro Bianchi. Non “dietro la lavagna” ma con obblighi di vario, incomprensibile, sistema scolastico ai quali, adesso, si aggiunge anche la “raccomandazione” (un’ipocrita alternativa all’obbligo) della vaccinazione anticovid per le lezioni in presenza». Lo dicono Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia, responsabili del dipartimento Scuola e di quello all’Istruzione. “Il suggerimento ai docenti? Una formula ipocrita” «Il suggerimento ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 luglio 2021) «Titolari, ma lontani da casa, o precari e bastonati. Parafrasando un detto ben più noto, possiamo definire così i docenti della scuola italiana, che sembrano essere posti in punizione costante dal. Non “dietro la lavagna” ma con obblighi di vario, incomprensibile, sistema scolastico ai quali, adesso, si aggiunge anche la “raccomandazione” (un’ipocrita alternativa all’obbligo) della vaccinazione anticovid per le lezioni in presenza». Lo dicono Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia, responsabili del dipartimento Scuola e di quello all’Istruzione. “Il suggerimento ai docenti? Una formula ipocrita” «Il suggerimento ...

Advertising

LaStampa : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - SkyTG24 : Dopo l’annuncio di Mario #Draghi di rendere obbligatorio il #GreenPass molte Regioni hanno registrato un aumento de… - SkyTG24 : Scuola, vaccino Covid obbligatorio per il personale: i favorevoli e i contrari - nessuno690 : RT @fabioconfabio: @DavelloStefano L’invenzione del secolo. Limitare, le libertà personali la cosa più protetta dalla nostra costituzione… - LaLestofante : RT @Enneppi: Dal 1888 al 1981, se non sbaglio, in Italia il vaccino contro vaiolo è stato obbligatorio per legge. Nel 1981 il vaiolo era sc… -