“Il vaccino obbligatorio a studenti e prof è contro la Costituzione” FdI inchioda il ministro Bianchi

Advertising

LaStampa : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - SkyTG24 : Dopo l’annuncio di Mario #Draghi di rendere obbligatorio il #GreenPass molte Regioni hanno registrato un aumento de… - SkyTG24 : Scuola, vaccino Covid obbligatorio per il personale: i favorevoli e i contrari - NicolaNamoruso : RT @Enneppi: Dal 1888 al 1981, se non sbaglio, in Italia il vaccino contro vaiolo è stato obbligatorio per legge. Nel 1981 il vaiolo era sc… - dsimonc : @azangrillo Ha perfettamente ragione che il vaccino offra un certo grado di protezione. Ma il tema politico e' se d… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino obbligatorio

A partire dal 6 agosto, il Green Pass saràin Italia per accedere a luoghi pubblici ed eventi. Diverse le modalità per ottenerlo, ... Sottoponendosi successivamente al(entro un ...L'effetto del green pass, imposto dal Governo Draghi, si fa sentire anche in Sardegna ma, in tutta l'area del Cagliaritano, ottenere una prima dose è rarissimo. Quasi impossibile. Basta entrare nel sito delle ...ALBERTO PIZZOLI via Head of the League party Matteo Salvini and head of the Brothers of Italy (FdI) party, Giorgia Meloni march during a united rally along with the F ..."Poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa", ha detto a proposito della frase del premier secondo cui “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire” ...