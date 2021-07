Il tweet di Amanda Knox su una horror story in 5 parole: «Indimenticabile esperienza studio in Italia» (Di sabato 24 luglio 2021) Non siamo ipocriti. L’ironia nera contraddistingue uno spettro piuttosto ampio di professioni, compresa quella giornalistica (da bio, è la categoria a cui appartiene Amanda Knox). Bisogna, tuttavia, saper riconoscere i contesti all’interno dei quali utilizzarla. E Twitter, per un profilo che può fregiarsi anche di una spunta blu, con tanti followers al seguito, sicuramente non sembra il contesto più adatto. Amanda Knox ha infatti risposto a un tweet dell’autore Tim Urban (creatore del progetto Wait but Why) che chiedeva un titolo in cinque parole per una horror ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 luglio 2021) Non siamo ipocriti. L’ironia nera contraddistingue uno spettro piuttosto ampio di professioni, compresa quella giornalistica (da bio, è la categoria a cui appartiene). Bisogna, tuttavia, saper riconoscere i contesti all’interno dei quali utilizzarla. E Twitter, per un profilo che può fregiarsi anche di una spunta blu, con tanti followers al seguito, sicuramente non sembra il contesto più adatto.ha infatti risposto a undell’autore Tim Urban (creatore del progetto Wait but Why) che chiedeva un titolo in cinqueper una...

