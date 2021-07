Il testimone smentisce l'assessore leghista: 'Ha preso la mira e ha sparato contro Youns' (Di sabato 24 luglio 2021) Emergono nuove versioni sui fatti di Voghera dove Massimo Adriatici due giorni fa ha sparato e ucciso Youns El Boussettaoui. Tra chi ha sostenuto la legittima difesa da subito come la Lega, e ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) Emergono nuove versioni sui fatti di Voghera dove Massimo Adriatici due giorni fa hae uccisoEl Boussettaoui. Tra chi ha sostenuto la legittima difesa da subito come la Lega, e ...

globalistIT : - eccapecca : 'Ho visto un signore italiano che stava parlando al telefono, #Youns lo ha spinto e l'italiano è caduto in terra su… - egos23 : RT @Vito_Romaniello: Un testimone smentisce l'assessore leghista. Il colpo non sarebbe partito per caso. E @matteosalvinimi ipotizza la le… - Vito_Romaniello : Un testimone smentisce l'assessore leghista. Il colpo non sarebbe partito per caso. E @matteosalvinimi ipotizza la… - gred_vet : @LegaSalvini Quindi se vado in giro a sparare a chi mi stà sul caxxo, posso dire tranquillamente che l'ho stecchito… -