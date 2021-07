Il ritorno di Side Baby: «Non chiamatemi King della trap: io sono il Re del vero» – La videointervista (Di sabato 24 luglio 2021) Dark Side è scomparso, si è perso per un tratto della sua carriera da rapper, precocissima. Poi è rinato, con un altro nome d’arte: Side Baby. Con la Dark Polo Gang, dal 2014, aveva rivoluzionato le regole della trap italiana. Addirittura, sulla storia di Side, Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex è uscita una docuserie che ha sbancato gli streams di Netflix. Poi c’è stata la rottura con gli altri tre membri della gang. Side stava annegando in cocktail di droghe e farmaci: «Ho preso fino a 60 Xanax in un giorno», ha ammesso. Poi, nella ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Darkè scomparso, si è perso per un trattosua carriera da rapper, precocissima. Poi è rinato, con un altro nome d’arte:. Con la Dark Polo Gang, dal 2014, aveva rivoluzionato le regoleitaliana. Addirittura, sulla storia di, Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex è uscita una docuserie che ha sbancato gli streams di Netflix. Poi c’è stata la rottura con gli altri tre membrigang.stava annegando in cocktail di droghe e farmaci: «Ho preso fino a 60 Xanax in un giorno», ha ammesso. Poi, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Side Il ritorno di Side Baby: "Non chiamatemi King della trap: io sono il Re del vero" - La videointervista Il 24 giugno 2021, il romano classe 1996 ha pubblicato il suo secondo disco, Il Ritorno del Vero : 15 tracce che ripercorrono il passato in chiaroscuro di Side Baby. Passato dal quale l'artista ha ...

