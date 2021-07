Il primo oro delle Olimpiadi di Tokyo

Advertising

FBiasin : Il primo oro va a chi ha capito l’ordine alfabetico giapponese. #giochiolimpici #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Sofia Ceccarello fuori dalla finale all'ultimo turno di tiro, il primo oro di #Tokyo2020 è di Qian ??????… - infoitsport : Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: il primo oro è della cinese Yang Qian - FRANCESC0PAGANO : RT @Adnkronos: Primo oro di #Tokyo2020 alla cinese Yang Qian. #giochiolimpici - abuongi : #Tokyo2020 #Tiroasegno Con un anno di ritardo, ma il primo oro è assegnato. Ed è cinese. Beffa azzurra:… -

Ultime Notizie dalla rete : primo oro

Agenzia ANSA

E manco a farlo apposta nello stesso giorno arrivarono il suo argento e l'di Fabio Basile. Nell'autunno scorso alla vigilia delEuropeo dopo la pandemia dichiarò: 'Voglio vincere per me, ...E' della cinese Yang Qian ildell'Olimpiade di Tokyo. Si è imposta nella gara della carabina 10 metri donne. Argento alla russa Anastasiia Galashina, bronzo alla svizzera Nina Christen. .Il primo passo in tal senso è stato l’esposto ... situate nella zona denominata “Vascello d’oro” a Lido Scacchi e che - secondo i proprietario delle casette - presentano le stesse ...AGI - La cinese Qian Yang ha conquistato il primo dei 339 titoli olimpici ai Giochi di Tokyo, vincendo la medaglia d'oro nel tiro a segno da 10 metri. Qian Yang ha battuto la russa Anastasia Galashina ...