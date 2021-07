Il prefetto che gela i manifestanti no-vax | “Illegale corteo in strada | chiunque partecipa sarà denunciato”

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 24 luglio 2021) Sulla scia delle manifestazioni in Francia e sul “No Paura Day” di ieri a Torino, oggi oltre 80 città italiane scenderanno in piazza in tutto il Paese per opporsi al “green pass”, definito da molti un “passaporto di schiavitù”. Non è andata giù la decisione del Consiglio dei ministri di renderlo obbligatorio per accedere a bar e ristoranti al chiuso a partire dal 6 agosto, nonché perre a eventi sportivi, concerti, oppure per andare al cinema o a teatro. Da Aosta a Ragusa, da Lecce a Pordenone: una iniziativa lanciata via internet che punta a portare decine di migliaia di persone in piazza. La “Worldwide demonstration” ufficiale partirà alle 17:30 in tutta Italia. ...