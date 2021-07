Il popolo "no-pass" scende in piazza: da Roma a Catania è il giorno dell'ira (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo Torino, oggi proteste in 30 città italiane contro il certificato. Casa Pound, gilet arancioni e la rete "World wide demonstration": ecco chi soffia sul fuoco. Il Viminale rafforza i dispositivi di sicurezza Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo Torino, oggi proteste in 30 città italiane contro il certificato. Casa Pound, gilet arancioni e la rete "World wide demonstration": ecco chi soffia sul fuoco. Il Viminale rafforza i dispositivi di sicurezza

Advertising

dariolorens : Popolo non sara una tua vittoria l’eliminazione del green pass ma sara ancora una volta lo sfruttamento e la presa… - MariaLu91149151 : RT @Massimo71000: Ci credo poco che i politici si sono vaccinati, lo hanno fatto solo per istigare il popolo a farlo con tanto di selfie...… - lilith975 : RT @Massimo71000: Ci credo poco che i politici si sono vaccinati, lo hanno fatto solo per istigare il popolo a farlo con tanto di selfie...… - Traiano73 : RT @GuidoDeMartini: ?? MOBILITAZIONE CONTRO IL PASS: SI COMINCIA! ?? A Roma in piazza del Popolo e davanti ai Municipi in tutta Italia per ch… - Moonlightshad1 : RT @Ste_Mazzu: Giustamente, un ignaro osservatore alieno sbarcato dallo spazio vedendo un popolo scendere in piazza esclusivamente per il c… -