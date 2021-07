Il padre di Meghan Markle pronto a portare la figlia e il principe Harry in tribunale: “Devo far valere il mio diritto” (Di sabato 24 luglio 2021) Meghan Markle e il principe Harry potrebbero presto finire in tribunale. Il padre della duchessa di Sussex, Thomas Markle, che ora vive in Messico, infatti, ha dichiarato a Fox News di voler ricorrere a vie legali se la figlia e il genero non gli permetteranno di vedere i nipoti, Archie, nato nel 2019, e Lilibeth Diana, nata da pochi mesi. “Non dovremmo punire Lili per il cattivo comportamento di Meghan e Harry”, ha detto l’ex direttore delle luci di Hollywood in un video ottenuto in esclusiva da Fox News. “Archie e Lili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)e ilpotrebbero presto finire in. Ildella duchessa di Sussex, Thomas, che ora vive in Messico, infatti, ha dichiarato a Fox News di voler ricorrere a vie legali se lae il genero non gli permetteranno di vedere i nipoti, Archie, nato nel 2019, e Lilibeth Diana, nata da pochi mesi. “Non dovremmo punire Lili per il cattivo comportamento di”, ha detto l’ex direttore delle luci di Hollywood in un video ottenuto in esclusiva da Fox News. “Archie e Lili ...

