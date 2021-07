Il nuovo Green Pass: come averlo e per cosa sarà necessario (Di sabato 24 luglio 2021) “Il Green Pass è una condizione per tenere aperte le attività economiche” così il premier Mario Draghi ha presentato le nuove misure che riguardano il certificato verde. L’uso viene esteso e sarà necessario avere il Pass per partecipare agli eventi pubblici, per mangiare al ristorante al chiuso e per molte altre attività che vanno dallo sport, al benessere, Passando per concorsi, sagre, cinema, teatri e sale gioco. Saranno esentati solo gli esclusi dalla campagna vaccinale, ovvero gli under 12 per cui non esiste ancora un vaccino autorizzato, e chi non può vaccinarsi per motivi di salute ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 luglio 2021) “Ilè una condizione per tenere aperte le attività economiche” così il premier Mario Draghi ha presentato le nuove misure che riguardano il certificato verde. L’uso viene esteso eavere ilper partecipare agli eventi pubblici, per mangiare al ristorante al chiuso e per molte altre attività che vanno dallo sport, al benessere,ando per concorsi, sagre, cinema, teatri e sale gioco. Saranno esentati solo gli esclusi dalla campagna vaccinale, ovvero gli under 12 per cui non esiste ancora un vaccino autorizzato, e chi non può vaccinarsi per motivi di salute ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Ce… - SkyTG24 : Dal 6 agosto il #GreenPass sarà obbligatorio in Italia. Le regole del nuovo decreto Covid - Agenzia_Ansa : Obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori, sia al chiuso che all'aperto. E' qua… - Ernesto76896081 : RT @FDI_Parlamento: Covid, Meloni: Da Draghi parole di terrore, green pass nuovo ‘mantra’ da imporre agli italiani - ArrighiTommaso : @daniele19921 Anche un vaccinato contagia: vero, ma molto meno. Se il non vaccinato è il nostro benchmark, studi co… -