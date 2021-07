Il numero uno di WhatsApp dice che tutti i politici alleati degli Usa sono entrati nel mirino di Pegasus nel 2019 (Di sabato 24 luglio 2021) WhatsApp aveva registrato un attacco contro 1.400 utenti, in un periodo di due settimane, nel 2019. Sorprendentemente, alcune persone prese di mira da quell’attacco risalente a due anni fa erano state inserite nella lista del Pegasus Project, diffusa in questa settimana dal consorzio non-profit di giornalisti (Forbidden Stores) con la collaborazione di Amnesty International. Il numero uno di WhatsApp, suo chief executive Will Cathcart, lo ha rivelato in un’intervista al quotidiano britannico The Guardian. È stato lui a vedere delle analogie tra quanto risulta dall’analisi del Pegasus ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 luglio 2021)aveva registrato un attacco contro 1.400 utenti, in un periodo di due settimane, nel. Sorprendentemente, alcune persone prese di mira da quell’attacco risalente a due anni fa erano state inserite nella lista delProject, diffusa in questa settimana dal consorzio non-profit di giornalisti (Forbidden Stores) con la collaborazione di Amnesty International. Iluno di, suo chief executive Will Cathcart, lo ha rivelato in un’intervista al quotidiano britannico The Guardian. È stato lui a vedere delle analogie tra quanto risulta dall’analisi del...

