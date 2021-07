Il Napoli vorrebbe tenere Ospina come secondo portiere (Di sabato 24 luglio 2021) Una decisione dovrebbe essere definitiva. Alex Meret, campione d’Europa con la nazionale Italiana, sarà il portiere titolare del nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Il nodo che resta da sciogliere riguarda il ruolo di secondo portiere. Il fatto che sembra essere sicuro è che quest’anno non ci sarà nessuna alternanza tra i portieri, come avvenuto la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Una decisione dovrebbe essere definitiva. Alex Meret, campione d’Europa con la nazionale Italiana, sarà iltitolare del nuovotargato Luciano Spalletti. Il nodo che resta da sciogliere riguarda il ruolo di. Il fatto che sembra essere sicuro è che quest’anno non ci sarà nessuna alternanza tra i portieri,avvenuto la L'articolo

