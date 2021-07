Il Manchester United blinda Solskjaer | rinnovo fino al 2024

(Di sabato 24 luglio 2021) Ilha ufficializzato ildi contratto di Ole Gunnar, che rimarrà sulla panchina dei Red Devilsalcon l’opzione per prolungare un anno ulteriore. Il tecnico ha commentato così il nuovo accordo. Tutti sanno i sentimenti che ho per questo club e sono lieto di aver firmato il contratto nuovo. È un momento entusiasmante per il, abbiamo costruito una squadra col giusto equilibrio tra calciatori giovani ed esperti che sono affamati di successo. L'articolo ilNapolista.

Ole Gunnar Solskjaer resterà sulla panchina delfino al 30 giugno 2024 . L'allenatore norvegese, che siede sulla panchina dei Red Devils dal marzo del 2019, ha prolungato il suo contratto per due anni con opzione per un ulteriore ...Commenta per primo Il tecnico delOle Gunnar Solskjaer ha rinnovato il suo contratto con i Red Devils fino al 2024, con opzione per la stagione successiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese con il ...Ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2024 con opzione per un'altra stagione dell'allenatore norvegese ...Solskjaer resta con i Red Devils per i prossimi tre anni, con l’opzione per una stagione ulteriore: “Sono felice del nuovo accordo” ...