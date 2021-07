Il Manchester City non si ferma: pronto anche l’assalto a Grealish (Di sabato 24 luglio 2021) Manchester City scatenato. La squadra di Guardiola tenta Kane e, intanto, punta sul trequartista dell’Aston Villa Il Manchester City è pronto a rispondere ai grandi colpi messi a segno dal Psg. Il club di Pep Guardiola, dopo la notizia della super offerta per Harry Kane, è in pressing anche per l’acquisto del centrocampista offensivo Jack Grealish, attualmente in forza all’Aston Villa. Stando a quanto riportato da Football Insider i citizens avrebbero già l’accordo con il ragazzo da tempo e sarebbero pronti a mettere sul piatto ben ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021)scatenato. La squadra di Guardiola tenta Kane e, intanto, punta sul trequartista dell’Aston Villa Ila rispondere ai grandi colpi messi a segno dal Psg. Il club di Pep Guardiola, dopo la notizia della super offerta per Harry Kane, è in pressingper l’acquisto del centrocampista offensivo Jack, attualmente in forza all’Aston Villa. Stando a quanto riportato da Football Insider i citizens avrebbero già l’accordo con il ragazzo da tempo e sarebbero pronti a mettere sul piatto ben ...

Advertising

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - CalcioPillole : Quasi 190 milioni per portare #Kane al #City e vincere finalmente la #ChampionsLeague - Samu_RM_ : @andropro23_ 1-PSG 2-Barcelona 3-Manchester City - zambonalberto77 : Da Manchester sponda city e da Parigi urlavano: no alla #SuperLega, il calcio è del popolo. E quella sottospecie d… - OrgulhoVarzeano : @brunoformiga A Noruega é o Manchester City? -