Il green pass preoccupa San Marino: i vaccinati con Sputnik del Titano saranno esclusi o accettati? (Di sabato 24 luglio 2021) Che accadrà nella repubblica del monte Titano? Nonostante la massiccia campagna di vaccinazione e la pressoché totale immunizzazione della popolazione con lo Sputnik, a San Marino è cresciuta la ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) Che accadrà nella repubblica del monte? Nonostante la massiccia campagna di vaccinazione e la pressoché totale immunizzazione della popolazione con lo, a Sanè cresciuta la ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - NemNemecsek : RT @ilruttosovrano: +++ Meloni: Non so più cosa cazzo dire sul green pass +++ - bandieruole : Il green pass fa distinzione tra le persone e discrimina creando molte difficoltà e problemi , denunciare in procura -