Il Green Pass per bambini sotto i 12 anni non sarà obbligatorio in Italia: ecco come funziona il certificato per i minorenni (Di sabato 24 luglio 2021) Il nuovo Decreto Legge è stato varato giovedì scorso dal Governo Draghi ed entrerà in vigore a partire dal 6 agosto. Tema centrale del decreto è senza ombra di dubbio il Green Pass. Ad oggi la maggior parte degli Italiani ha compreso in quali circostanze sarà obbligatorio, anche se sono diverse le persone non favorevoli alle scelte economiche del Governo Draghi. Tuttavia c'è un punto che forse in molti non conoscono: il Green Pass non sarà obbligatorio per tutti.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Luciano Nobili/ 'Riforma giustizia, zero problemi: grillini attaccati alla poltrona' "Chi fa appelli contro la vaccinazione o contro l'utilizzo del green pass fa male al Paese e fa male alle persone: non si barattano quattro voti con la salute e la sicurezza degli italiani" : senza filtri Luciano Nobili ai microfoni di Tg2 Post. L'esponente di ...

Green pass, "in nuovo dl sì a visite ai parenti in ospedale" La precisazione di fonti del ministero della Salute "All'articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l'uso del Green pass, è previsto per i parenti dei pazienti l'accesso alle sale d'attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri". Lo precisano fonti del ministero della Salute. Oggi il presidente dei ...

Green Pass, manca un decreto per le esenzioni. Ecco come partirà dal 6 agosto Il Sole 24 ORE Il presidente Manfellotto (Fadoi): “Bene il certificato verde ma si deve osare di più, una sola dose non basta” Mentre sulla questione Green pass gli internisti ospedalieri chiedono più coraggio: “Bene il certificato verde ma si deve osare di più. Una sola dose non basta. Perché gli studi dimostrano ...

