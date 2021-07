Il green pass consentirà le visite ai parenti in ospedale: è scritto nel decreto del Governo (Di sabato 24 luglio 2021) Il green pass permetterà di accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai familiari ricoverati. Lo prevede l’articolo 4, lettera b del decreto varato dal Governo: la precisazione arriva da fonti del Ministero della Salute. Nei giorni scorsi, il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone e la presidente della commissione Sanità di palazzo Madama Annamaria Parente (Pd) avevano lanciato un appello al ministro Roberto Speranza proprio su questo tema, “affinché riveda subito le regole degli accessi ai reparti ospedalieri, magari tramite green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Ilpermetterà di accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai familiari ricoverati. Lo prevede l’articolo 4, lettera b delvarato dal: la precisazione arriva da fonti del Ministero della Salute. Nei giorni scorsi, il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone e la presidente della commissione Sanità di palazzo Madama Annamaria Parente (Pd) avevano lanciato un appello al ministro Roberto Speranza proprio su questo tema, “affinché riveda subito le regole degli accessi ai reparti ospedalieri, magari tramite...

