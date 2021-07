Il giorno di Trisulti

(Di sabato 24 luglio 2021) La Certosa di, il presidio monastico di 800 anni, incastonato nei Monti Ernici in Ciociaria, torna ad essere bene pubblico. Il 26 di luglio Benjamin Harnwell, il legale rappresentante della Dignitatis Humanae Institute (Dhi), lascerà per sempre l’antico edificio dopo tre anni di una battaglia legale che ha fatto in giro del mondo. La riconsegna dell’importante complesso religioso avviene un mese dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha messo la parola fine all’“occupazione” della Certosa da parte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

