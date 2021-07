Il G20 frena al bivio Clima Pil | ma puntare sulle rinnovabili crea lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 luglio 2021) Crisitica contro crisi economica. Alluvioni e siccità contro posti dipersi. Se queste sono le uniche possibilità che abbiamo di fronte, se la transizione ecologica viene dipinta come un inevitabile bagno di sangue, difficile immaginare ondate di entusiasmo. E infatti, di fronte all’accelerazione degli obiettivitici, il G20 a Napoli ha scartato l’ostacolo. Ha rifiutato impegni più stringenti sulla rapida eliminazione dell’uso del carbone e ha scelto la via piana dei buoni propositi per il futuro: è vero, la dieta proposta daitologi ci farà stare meglio, cominceremo domani. Ma la radicalità del ...