Il dramma degli incendi in Sardegna | giornate da incubo

(Di sabato 24 luglio 2021) Inprosegue ininterrottamente l’attività della Protezione Civile regionale per lo spegnimento dei numerosiche da settimane divampano dal Nord al Sud dell’Isola. Credit: Milos Bicanski/Getty ImagesQuella che sta vivendo laè l’ennesima estate da bollino rosso a causa dei continui roghi diffusi in tutto il territorio. Come se non bastassero caldo e Covid, glicontinuano infatti ad allarmare la popolazione. Secondo i dati forniti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), solo nella giornata di ieri, venerdì 23 luglio, sono divampati nell’Isola ben 12 roghi, esclusi quelli di ...

Advertising

pietrofrigo : RT @MonicaRBedana: Oggi su @LaStampa #DomenicoQuirico parla dell'omicidio di #SohailPardis,decapitato dai taleban,e così ripiombo nel dramm… - SilviaPareschi2 : RT @MonicaRBedana: Oggi su @LaStampa #DomenicoQuirico parla dell'omicidio di #SohailPardis,decapitato dai taleban,e così ripiombo nel dramm… - PLANETHOTEL_NET : RT @MonicaRBedana: Oggi su @LaStampa #DomenicoQuirico parla dell'omicidio di #SohailPardis,decapitato dai taleban,e così ripiombo nel dramm… - MonicaRBedana : Oggi su @LaStampa #DomenicoQuirico parla dell'omicidio di #SohailPardis,decapitato dai taleban,e così ripiombo nel… - GiuseppeScilan4 : Un film drammatico girato nel triangolo delle Bermude. Ben cucito nei passaggi fondamentali: spionaggio. Il dramma… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma degli

la Repubblica

...slogan e delle campagne pubblicitarie. Walsh decise di inserire l'impronta del pneumatico ... Il suo approccio artistico scava la storia e il personaleinteriore di ognuna delle ...A fare gli onori di casa il presidente dell'associazione Arco di Castruccio e delPopolare ... ma anche di chi abbia tenacemente lottato, per vocazione e per scelta, di stare dalla parte...In Sardegna prosegue senza sosta l'attività della Protezione Civile per lo spegnimento dei numerosi incendi che continuano a divampare.Continuano anche a Montopoli i festeggiamenti per Simone Cristicchi, cantautore presente per il Dramma Popolare 2021 con il suo spettacolo PARADISO - ...