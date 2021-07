Il dono speciale del Papa per la prima giornata Mondiale dei Nonni (Di sabato 24 luglio 2021) E’ una festa fortemente voluta dal Santo Padre, per mettere al centro e porre l’attenzione sulle radici di ogni famiglia. Il 25 luglio, è la prima giornata Mondiale dei Nonni e degli anziani. Istituita dalla Chiesa per volere di Papa Francesco e il giorno prima della festa dei Nonni di Gesù, i Santi Anna e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 24 luglio 2021) E’ una festa fortemente voluta dal Santo Padre, per mettere al centro e porre l’attenzione sulle radici di ogni famiglia. Il 25 luglio, è ladeie degli anziani. Istituita dalla Chiesa per volere diFrancesco e il giornodella festa deidi Gesù, i Santi Anna e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

aaahhhhhrrrrrr : RT @Ozzofanbears1: ??: ??????????????????????????????? Ogni volta che trovo una gif come questa, mi perdo a guardarla...??Amore e natura in un unico dono… - Breytweyl : RT @Ozzofanbears1: ??: ??????????????????????????????? Ogni volta che trovo una gif come questa, mi perdo a guardarla...??Amore e natura in un unico dono… - drewsgdr : RT @Ozzofanbears1: ??: ??????????????????????????????? Ogni volta che trovo una gif come questa, mi perdo a guardarla...??Amore e natura in un unico dono… - Ozzofanbears1 : ??: ??????????????????????????????? Ogni volta che trovo una gif come questa, mi perdo a guardarla...??Amore e natura in un unico… - fangirlobv : mi strappo il cuore e te lo dono sei troppo speciale ?????? -