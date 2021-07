Il diritto legittimo di un’azienda di licenziare chi rifiuta il vaccino (Di sabato 24 luglio 2021) Rispondendo a una domanda sull’obbligo del green pass (o della prova tampone) per l’accesso nei posti di lavoro, Mario Draghi si è salvato in corner ammettendo che il problema esiste e che se ne sarebbe parlato con i sindacati. Alcune sere prima, partecipando a un talk show televisivo, il ministro del Lavoro Andrea Orlando era stato appena un po’ più loquace (era ancora fresca di giornata la presa di posizione della Confindustria) affermando che non servono le decisioni unilaterali, che dall’inizio della pandemia erano stati concordati diversi Protocolli, che questa era la strada da seguire, ma che nel caso in cui i green pass divenissero obbligatori sarebbe stato difficile esonerare il ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 luglio 2021) Rispondendo a una domanda sull’obbligo del green pass (o della prova tampone) per l’accesso nei posti di lavoro, Mario Draghi si è salvato in corner ammettendo che il problema esiste e che se ne sarebbe parlato con i sindacati. Alcune sere prima, partecipando a un talk show televisivo, il ministro del Lavoro Andrea Orlando era stato appena un po’ più loquace (era ancora fresca di giornata la presa di posizione della Confindustria) affermando che non servono le decisioni unilaterali, che dall’inizio della pandemia erano stati concordati diversi Protocolli, che questa era la strada da seguire, ma che nel caso in cui i green pass divenissero obbligatori sarebbe stato difficile esonerare il ...

