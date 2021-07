Il concerto di Ermal Meta all’Air Albania Stadium, annunciato per il 26 luglio, è spostato a settembre (Di sabato 24 luglio 2021) TIRANA – 2021. L’Albania giocherà nei primi giorni di settembre le qualificazioni per i Mondiali di Calcio 2022. Non essendoci la certezza che il manto erboso possa essere ripristinato dal 27 luglio in poi, l’evento di Tirana con protagonista Ermal Meta è stato pertanto rimandato. A breve sarà comunicata la nuova data di Tirana insieme al recupero di Jesolo per il tour nei Palasport (2022). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) TIRANA – 2021. L’giocherà nei primi giorni dile qualificazioni per i Mondiali di Calcio 2022. Non essendoci la certezza che il manto erboso possa essere ripristinato dal 27in poi, l’evento di Tirana con protagonistaè stato pertanto rimandato. A breve sarà comunicata la nuova data di Tirana insieme al recupero di Jesolo per il tour nei Palasport (2022). L'articolo L'Opinionista.

