Il calendario di Serie B della stagione 2021-2022 | le giornate | subito Frosinone-Parma e Reggina-Monza

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 24 luglio 2021) Il campionato diB si preannuncia scoppiettante: sono tante le squadre in lotta per ottenere la promozione in massima categoria, bagarre anche per i playoff e per evitare la retrocessione. Ilè la squadra che può essere considerata in pole per vincere il torneo, ma laB ha regalato sempre grosse sorprese. Occhio anche a squadre come Lecce,, Spal,, Benevento, Brescia e Crotone. I criteri negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per ...