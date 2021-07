Iezzo: "C'è un calciatore che il Napoli non deve vendere, come lui in giro ce ne sono pochi" (Di sabato 24 luglio 2021) Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato: "Fossi nel Napoli non mi priverei mai di un calciatore come Kalidou Koulibaly, lui è un grande fuoriclasse. Uno di quei giocatori che arricchisce una squadra, non va assolutamente venduto perché sposta gli equilibri di una squadra. Non farei mai a meno di uno come lui". "Devo dire che ha dimostrato in maglia azzurra le sue grandissime qualità. Non ce ne sono in giro con le sue grandissime qualità, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Gennaro, ex portiere del, ha parlato ai microfoni di "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss. Di seguito quanto dichiarato: "Fossi nelnon mi priverei mai di unKalidou Koulibaly, lui è un grande fuoriclasse. Uno di quei giocatori che arricchisce una squadra, non va assolutamente venduto perché sposta gli equilibri di una squadra. Non farei mai a meno di unolui". "Devo dire che ha dimostrato in maglia azzurra le sue grandissime qualità. Non ce neincon le sue grandissime qualità, ...

Advertising

Spazio_Napoli : Iezzo: 'C'è un calciatore che il Napoli non deve vendere, come lui in giro ce ne sono pochi' - gilnar76 : Iezzo: 'C'è un calciatore che il #Napoli non deve vendere, come lui in giro ce ne sono pochi' #Forzanapoli… -