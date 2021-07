Ianaro (M5S): "Italia ai primi posti per produzione farmaci, spingere più ricerca" (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - “Le aziende farmaceutiche sono delle risorse importanti per il nostro Paese. L'Italia è tra i primi posti in Europa per la produzione di farmaci ma dobbiamo spingere di più su ricerca e innovazione”. Lo ha detto Angela Ianaro, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e presidente dell'Intergruppo “Scienza e Salute” intervenendo al webinar “Salute Digitale. L'innovazione nella cura delle malattie croniche autoimmuni reumatologiche e dermatologiche”, promosso da Ucb Italia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - “Le aziende farmaceutiche sono delle risorse importanti per il nostro Paese. L'è tra iin Europa per ladima dobbiamodi più sue innovazione”. Lo ha detto Angela, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e presidente dell'Intergruppo “Scienza e Salute” intervenendo al webinar “Salute Digitale. L'innovazione nella cura delle malattie croniche autoimmuni reumatologiche e dermatologiche”, promosso da Ucb. ...

