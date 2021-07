I numeri in chiaro, Maga: «Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva non ha fatto il vaccino. Si pensi all’obbligo anche per gli studenti» (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5.140 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 5.143. Le vittime sono 5, mentre le terapie intensive sono aumentate di 17 unità. È il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile sui dati riguardanti Covid-19 di sabato 24 luglio. «Bisogna leggere questi dati all’interno dell’orizzonte temporale di almeno un paio di settimane», spiega a Open per la rubrica dei numeri in chiaro Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. Quello che è chiaro è che riscontriamo un aumento dei contagi, anche se ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5.140 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 5.143. Le vittime sono 5, mentre le terapie intensive sono aumentate di 17 unità. È il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile sui dati riguardanti Covid-19 di sabato 24 luglio. «Bisogna leggere questi dati all’interno dell’orizzonte temporale di almeno un paio di settimane», spiega a Open per la rubrica deiinGiovanni, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. Quello che èè che riscontriamo un aumento dei contagi,se ...

Advertising

LucaBizzarri : Ci sono studi pubblicati, evidenze scientifiche, numeri che parlano chiaro, ma la leader dell’opposizione ammette c… - Mioparere : @Miti_Vigliero I numeri parlano chiaro - patriziaandreoz : RT @nonfaretardi: L'articolo è chiaro. I numeri sono esaustivi. I vaccini funzionano bene. Vaccinatevi. Vaccini, in un mese zero ricoveri… - DinoiaLele : @Cortez1958 Non ha i numeri perché M5s Meloni e SI assime non hanno il 51. Cosa non è chiaro? - nonfaretardi : L'articolo è chiaro. I numeri sono esaustivi. I vaccini funzionano bene. Vaccinatevi. Vaccini, in un mese zero ri… -