(Di sabato 24 luglio 2021) Non poteva mancare la marmaglia fascista che ancora una volta è stata lasciata libera diil porco comodo senza che nessuno preventivamente avesse fatto qualcosa per scongiurare una presenza ...

Advertising

Franco32656300 : RT @Rinaldo76693369: @alessioluna97 @Franco32656300 No i fascisti PURTROPPO sono ancora vivi e infestano il nostro paese... - Rinaldo76693369 : @alessioluna97 @Franco32656300 No i fascisti PURTROPPO sono ancora vivi e infestano il nostro paese... - francescodelu11 : I fascisti infestano la manifestazione negazionista di Roma e le forze dell'ordine lasciano fare - zazoomblog : I fascisti infestano la manifestazione negazionista di Roma e le forze dellordine lasciano fare - #fascisti… - vincentibus : RT @globalistIT: Ma è tollerabile che ai fascisti venga consentito tutto a parte qualche denuncia a piede libero che magari finirà nel null… -

Ultime Notizie dalla rete : fascisti infestano

Globalist.it

Di libertà perché - appunto - sono. Ma poi sono anche indegni di pronunciare quella parola: per loro la libertà è la prepotenza e l'arroganza di chi si sente liberto di infettare o provocare ......che c'è proprio un disegno reazionario omogeneo di queste giunte fascio leghiste chela ... Insomma i loro disvalori reazionari evengono messi in discussione e questo non gli garba. ...All'iniziativa contro il green pass presente un folto gruppo di Forza Nuova. Tra loro il leader romano Castellino che essendo sotto regime di sorveglianza speciale non avrebbe dovuto partecipare ...