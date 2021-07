I consigli di Benedetta Rossi | come congelare peperoni | melanzane e fagiolini cotti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 luglio 2021) In estate possiamo comprare tante verdure, cucinarle e poi congelarle per l’inverno ed èche cifare,cuocere e, zucchine,nel modo migliore. Dal menù “Inverno non ti temo” di oggi 24 luglio per Fatto in casa per voi, non solo ricette ma anche isulcuocere e poile verdure estive. Iniziamo dai, li laviamo, tagliamo le estremità e lessiamo in acqua bollente per 3 ...