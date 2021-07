Horner risponde a Wolff | “Naturale che prevalgano le emozioni”

Advertising

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Wolff risponde alle accuse di Horner: “Hamilton non è un pilota sporco e disonesto” #F1inGenerale - F1inGenerale_ : F1 | Wolff risponde alle accuse di Horner: “Hamilton non è un pilota sporco e disonesto” #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Horner risponde

F1inGenerale

Ha cominciato il team principal Red Bull Chris: ' Guarda quella curva, Michael. Lewis non ... E quando Masi gliche durante la gara non guarda le e - mail, l'austriaco gli: ' ...poi ha sottolineato come invece sia la power unit della Mercedes ad aver reso, finora, al di sotto delle aspettative. ' È insolito per la Mercedes aver dovuto cambiare così presto nell'anno [...Durissimo il team principal Red Bull contro i rivali e Lewis Hamilton. Milton Keynes ha fatto anche la conta dei danni: 1.5 milioni di euro ...Il team principal della Mercedes ha spiegato il motivo dei festeggiamenti da parte del team e di Lewis Hamilton a Silverstone mentre Max Verstappen ...