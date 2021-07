Ho. Mobile lancia “ciaho” una mega offerta che ti permette di chiamare tutto il mondo (Di sabato 24 luglio 2021) E’ in arrivo una nuova interessante offerta da parte dell’operatore ho. Mobile dal titolo particolare, leggasi “ciaho”. In base alle indiscrezioni emerse sarà disponibile a partire dal 26 luglio, e riguarderà in particolare coloro che intendono andare all’estero a breve e che potranno così sfruttare una serie di minuti verso i paesi oltre i confini. ho. Mobile, nuova offerta super: i dettagliL’offerta del secondo brand di Vodafone avrà un costo di 9.99 euro al mese, e prevederà al suo interno un pacchetto composto da minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri italiani, sia di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 24 luglio 2021) E’ in arrivo una nuova interessanteda parte dell’operatore ho.dal titolo particolare, leggasi “”. In base alle indiscrezioni emerse sarà disponibile a partire dal 26 luglio, e riguarderà in particolare coloro che intendono andare all’estero a breve e che potranno così sfruttare una serie di minuti verso i paesi oltre i confini. ho., nuovasuper: i dettagliL’del secondo brand di Vodafone avrà un costo di 9.99 euro al mese, e prevederà al suo interno un pacchetto composto da minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri italiani, sia di ...

