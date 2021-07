Highlights Italia-Canada 3-2, volley maschile Tokyo 2020 (VIDEO) (Di sabato 24 luglio 2021) I VIDEO Highlights di Italia-Canada, prima sfida del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Debutto complicato per gli Azzurri del Ct Blengini, che vanno sotto di due set dopo un inizio faticoso in battuta e in ricezione. La reazione della squadra azzurra arriva a metà terzo set, con gli ingressi di Vettori e soprattutto del giovanissimo Michieletto che cambiano l’inerzia del match. L’Italia la spunta al tie-break per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11), ottenendo così la prima vittoria nella rassegna a cinque cerchi. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Idi, prima sfida del torneo dialle Olimpiadi di. Debutto complicato per gli Azzurri del Ct Blengini, che vanno sotto di due set dopo un inizio faticoso in battuta e in ricezione. La reazione della squadra azzurra arriva a metà terzo set, con gli ingressi di Vettori e soprattutto del giovanissimo Michieletto che cambiano l’inerzia del match. L’la spunta al tie-break per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11), ottenendo così la prima vittoria nella rassegna a cinque cerchi. ...

Highlights Italia-Canada 3-2, volley maschile Tokyo 2020 (VIDEO) I video highlights di Italia-Canada, prima sfida delle Olimpiadi di Tokyo 2020 vinta dagli Azzurri di Blengini in rimonta: le immagini salienti.

VIDEO Italia-Canada 3-2, highlights Olimpiadi: vittoria in rimonta, Michieletto trascinatore L'Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 (26-28; 18-25; 25-21; 25-18; 15-11) nel match d'esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale di volley maschile ha saputo rimontare da 0-2 e 9-12

