Highlights Fognini-Sugita 6-4 6-3 | tennis Tokyo 2020 VIDEO

(Di sabato 24 luglio 2021) Glie i punti più belli del match tra Fabioe Yuichi, primo turno del torneo didi. L’azzurro avanza con la vittoria per 6-4 6-3 sulta giapponese. Un break per set in favore del taggiasco, che fatica a strappare la battuta al giapponese ma si sblocca nella statistica delle palle break dopo otto chance mancate. Concentrato anche nella seconda frazione,cestina adue palle del controbreak sul 3-2 e vola verso la vittoria. SportFace.

