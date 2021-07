Halo Infinite closed beta imminente, tutti gli ultimi dettagli (Di sabato 24 luglio 2021) La beta di Halo Infinite, chiamata da Microsoft "Technical Preview Flighting", sta per arrivare e potrebbe essere disponibile ben prima di quanto potessimo sperare. Gli sviluppatori di 343 Industries non hanno ancora specificato la data d'uscita, limitandosi a dire che arriverà "molto presto". In compenso, ciò che è stato illustrato nel dettaglio è il contenuto della suddetta beta. Stando a quanto riportato sul blog della compagnia, la prossima beta chiusa, accessibile alle centinaia di migliaia di utenti che si sono iscritti all'Insider Program, sarà interamente dedicata agli scontri ... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 luglio 2021) Ladi, chiamata da Microsoft "Technical Preview Flighting", sta per arrivare e potrebbe essere disponibile ben prima di quanto potessimo sperare. Gli sviluppatori di 343 Industries non hanno ancora specificato la data d'uscita, limitandosi a dire che arriverà "molto presto". In compenso, ciò che è stato illustrato nelo è il contenuto della suddetta. Stando a quanto riportato sul blog della compagnia, la prossimachiusa, accessibile alle centinaia di migliaia di utenti che si sono iscritti all'Insider Program, sarà interamente dedicata agli scontri ...

