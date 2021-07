Hakimi dopo il gol: “Prossimo obiettivo Trophée des Champions. Sono felice qui” (Di sabato 24 luglio 2021) Achraf Hakimi, neo acquisto del Paris Saint-Germain, autore oggi del gol vittoria contro l’Orleans, ha parlato ai microfoni BeIN Sports dell’inizio della sua avventura in terra francese. Ecco un estratto delle sue parole: “Siamo pronti. Stiamo trovando il ritmo, stiamo recuperando bene anche in vista della gara di martedì contro il Siviglia. Speriamo di portare a casa un primo trofeo la prossima settimana contro il Lille nel Trophée des Champions. Sono contento di come Sono stato accolto, adesso sto cercando di conoscere e incontrare i giocatori. Sono felice qui”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Achraf, neo acquisto del Paris Saint-Germain, autore oggi del gol vittoria contro l’Orleans, ha parlato ai microfoni BeIN Sports dell’inizio della sua avventura in terra francese. Ecco un estratto delle sue parole: “Siamo pronti. Stiamo trovando il ritmo, stiamo recuperando bene anche in vista della gara di martedì contro il Siviglia. Speriamo di portare a casa un primo trofeo la prossima settimana contro il Lille neldescontento di comestato accolto, adesso sto cercando di conoscere e incontrare i giocatori.qui”. Foto: ...

