Guendalina Tavassi | la mamma di Umberto D’Aponte si dichiara felice della fine della storia con il figlio | la reazione dell’ex gieffina

'Non sa quanto sono felice io che si siano lasciati'. Parola di suocera. Non è un bel periodo per, ex concorrente del Grande Fratello . Prima lo scandalo delle foto private e dei video intimi rubati dal cellulare da un hacker, quindi il divorzio dal marito Umberto D'Aponte , ...attaccata dalla madre dell'ex marito Umberto D'Aponte. L'ex suocera, sotto a un post Instagram dell'influencer, si è avventurata in un botta e risposta con una utente che aveva ...Il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è finito da diverso tempo ormai. Era stata l’ex gieffina ad annunciare a mezzo social l’intenzione di separarsi dal marito. Successivamente ...Guendalina Tavassi ha ricevuto uno spiacevole commento da parte della suocera, e sembrerebbe aver risposto attraverso questo video.