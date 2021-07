Green pass, Salvini dopo il vaccino: "Ho dormito poco, mi fa un po' male la spalla" (Di sabato 24 luglio 2021) dopo la prima dose di vaccino, somministrata ieri a Milano, Matteo Salvini ha detto di aver "dormito poco" e che gli fa "un po' male la spalla ". "Ma c'è chi sta peggio", ha aggiunto il leader ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)la prima dose di, somministrata ieri a Milano, Matteoha detto di aver "" e che gli fa "un po'la". "Ma c'è chi sta peggio", ha aggiunto il leader ...

Origini del Covid: la Cina impedisce di vederci chiaro Mentre in Italia siamo alle prese con la variante Delta, con il green pass e con i nuovi criteri per stabilire se una regione possa essere ancora bianca o tornare gialla, in Cina resta ancora una fitta nebbia di mistero sull'origine della pandemia di Covid - 19. ...

Salvini il filo-negazionista offeso con Draghi: "Sorpreso dalle sue parole, poteva chiamarmi" Il capo della Lega in un'intervista rivendica la sua opposizione al green pass e conferma di appoggiare chi non si vuole vaccinare nel nome della libertà di scelta ...

