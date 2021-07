Green pass, sabato di proteste in tutta Italia contro l’obbligo: «Basta schiavitù, il Covid è una truffa» (Di sabato 24 luglio 2021) «passaporto schiavitù», «pass Covidioti» e altri slogan contro la certificazione verde che, a partire dal 6 agosto, permetterà l’accesso a svariate attività. Su Facebook, espressioni di questo tipo rimbalzano in decine di gruppi nati dopo la conferenza di Mario Draghi in cui ha annunciato – giovedì 22 luglio – l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green pass per ristoranti al chiuso, cinema, teatri, piscine, terme, spazi concorsuali, sale scommesse, grandi eventi, sagre e fiere. Il gruppo sui social che raccoglie più iscritti – quasi 30mila oggi, 24 luglio – è No ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) «aporto», «ioti» e altri sloganla certificazione verde che, a partire dal 6 agosto, permetterà l’accesso a svariate attività. Su Facebook, espressioni di questo tipo rimbalzano in decine di gruppi nati dopo la conferenza di Mario Draghi in cui ha annunciato – giovedì 22 luglio – l’entrata in vigore dell’obbligatorietà delper ristoranti al chiuso, cinema, teatri, piscine, terme, spazi concorsuali, sale scommesse, grandi eventi, sagre e fiere. Il gruppo sui social che raccoglie più iscritti – quasi 30mila oggi, 24 luglio – è No ...

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Danielasolare61 : RT @a_meluzzi: Giorgia Meloni contro Mario Draghi: 'Parole di terrore, questa non è libertà'. Green pass e vaccino, 'la cosa più inquietant… - DonatoSabia4 : ...Salvini c'è rimasto male per le parole di Draghi sul green pass! Io continuo a sorprendermi che uno come Salvini… -