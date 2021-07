Green Pass obbligatorio, proteste contro il Governo: cortei nelle piazze (Di sabato 24 luglio 2021) Green Pass obbligatorio, proteste contro la decisione del Governo Draghi: cortei e manifestazioni nelle piazze di alcune città d’Italia. Manifestazioni contro la decisione del Governo (via social)Nel corso della giornata di oggi ci sono state numerose manifestazioni contro il Governo e la sua decisione in merito al Green Pass. Ci sono state varie proteste e cortei nelle città di Roma, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 luglio 2021)la decisione delDraghi:e manifestazionidi alcune città d’Italia. Manifestazionila decisione del(via social)Nel corso della giornata di oggi ci sono state numerose manifestazioniile la sua decisione in merito al. Ci sono state variecittà di Roma, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - francescobat : #greenpass non ti vaccini? Non ti curo. Non chiedi il green pass? Non vengo nel tuo locale. Ti avvicini a meno di un metro? Non ci provare! - AValvecchia : Muniti di green pass o tampone negativo? Oppure il tampone lo paghiamo noi? -