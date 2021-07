Green Pass obbligatorio per la PA, Brunetta favorevole "Salvini sbaglia, ne va della ripresa economica" (Di domenica 25 luglio 2021) Entro fine agosto il Green Pass potrebbe diventare obbligatorio per viaggiare su navi, treni e aerei. Il governo sembra deciso e tra pochi giorni sarà avviata la discussione sulle vaccinazioni del personale scolastico e dei lavoratori, oltre che per chi viaggia su mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 25 luglio 2021) Entro fine agosto ilpotrebbe diventareper viaggiare su navi, treni e aerei. Il governo sembra deciso e tra pochi giorni sarà avviata la discussione sulle vaccinazioni del personale scolastico e dei lavoratori, oltre che per chi viaggia su mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Segui su affaritaliani.it

