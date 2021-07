Green Pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto: come scaricarlo sul cellulare (Di sabato 24 luglio 2021) Green Pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto. Dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per tutta una serie di attività: dai ristoranti al chiuso alle palestre e piscine, dai cinema ai concorsi. Per ottenerlo ci sono tre possibilità: vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Si può scaricare e ottenere sia in formato digitale che cartaceo attraverso diverse modalità: il sito, le app Io e Immuni, il medico, pediatra o farmacista. Si riceverà un codice via sms per scaricarlo, ma si può ottenere anche senza ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 24 luglio 2021)indal 6. Dal 6ilsaràper tutta una serie di attività: dai ristoranti al chiuso alle palestre e piscine, dai cinema ai concorsi. Per ottenerlo ci sono tre possibilità: vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Si può scaricare e ottenere sia in formato digitale che cartaceo attraverso diverse modalità: il sito, le app Io e Immuni, il medico, pediatra o farmacista. Si riceverà un codice via sms per, ma si può ottenere anche senza ...

