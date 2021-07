Green Pass obbligatorio, da Nord a Sud è boom di prenotazioni per il vaccino Covid (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha confermato l’obbligatorietà del Green Pass nel nuovo decreto. Dopo l’annuncio, molte Regioni hanno registrato un aumento delle prenotazioni per il vaccino. Il commissario Figliuolo: "Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%" Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha confermato l’obbligatorietà delnel nuovo decreto. Dopo l’annuncio, molte Regioni hanno registrato un aumento delleper il. Il commissario Figliuolo: "Oggi abbiamo registrato un incremento delleche va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%"

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - vivereitalia : Meloni 'Contrari al Green Pass ma non siamo No Vax' - S0Rea1 : @kenyaEin Io sono contro al green pass ma sono vaccinato. Sono per l'istruzione, non per la paura e l'obbligo -