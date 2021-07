Green pass, Meloni sulle accuse di incoerenza: «Era stato pensato per il turismo, così lo devasta» – Il video (Di sabato 24 luglio 2021) «Si può essere contrari al Green pass senza essere No vax»: Giorgia Meloni si difende dalle accuse di incoerenza e spiega, in un video pubblicato su Facebook, perché il suo partito, Fratelli d’Italia, ha cambiato idea sulla certificazione verde: «L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sul Green pass non sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europeo. Signori, sveglia. Il Green pass europeo, per come era stato concepito, era uno strumento ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) «Si può essere contrari alsenza essere No vax»: Giorgiasi difende dalledie spiega, in unpubblicato su Facebook, perché il suo partito, Fratelli d’Italia, ha cambiato idea sulla certificazione verde: «L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sulnon sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europeo. Signori, sveglia. Ileuropeo, per come eraconcepito, era uno strumento ...

