Green pass, Meloni: “Favorevoli solo a quello europeo perché incentivava il turismo” (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sul Green pass non sarebbe coerente perché siamo Favorevoli a quello europeo. Signori, sveglia”. Così Giorgia Meloni sul Green pass, spiegando che “il Green pass europeo, per come era stato concepito, era uno strumento che incentivava il turismo e gli spostamenti delle persone all’interno della UE, evitando quarantene. Applicarlo ai ristoranti, ai bar e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sulnon sarebbe coerentesiamo. Signori, sveglia”. Così Giorgiasul, spiegando che “il, per come era stato concepito, era uno strumento cheile gli spostamenti delle persone all’interno della UE, evitando quarantene. Applicarlo ai ristoranti, ai bar e ...

