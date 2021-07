Green pass, manifestazione a Milano: "Libertà! Facciamo quello che vogliamo" (Di sabato 24 luglio 2021) Milano - I manifestanti No Vax hanno invaso la Galleria Vittorio Emanuele. Un migliaio di persone, oggi alle 17.30, si sono ritrovate in piazza Fontana per un presidio convocato in contemporanea in ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 luglio 2021)- I manifestanti No Vax hanno invaso la Galleria Vittorio Emanuele. Un migliaio di persone, oggi alle 17.30, si sono ritrovate in piazza Fontana per un presidio convocato in contemporanea in ...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - plucaf : RT @a_meluzzi: Mario Draghi, perché il Green pass rischia lo stop dei giudici. Una grossa grana per il governo – Libero Quotidiano https://… - dolores20943592 : RT @antoniorunci: @Crudeli45198835 @ALFO100897 ... stiamo accettando passivamente a una invasione di nord africani ma protestiamo in massa… -