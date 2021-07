Green pass, in Puglia schizzano le richieste di prenotazioni per i vaccini: +131% (Di sabato 24 luglio 2021) BARI - Rispetto alla media dei giorni 19 - 22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione anticovid in Puglia sono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%. Lo comunica ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) BARI - Rispetto alla media dei giorni 19 - 22 luglio, il 23 luglio leper la vaccinazione anticovid insono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%. Lo comunica ...

