Green Pass, decine di manifestazioni in tutta Italia per dire no alle restrizioni per i non vaccinati: “Libertà, libertà” (video) (Di sabato 24 luglio 2021) Da Milano a Napoli, da Trento a Padova, Passando per Udine, Pordenone e Torino, sono decine le manifestazioni organizzate in tutto il paese per dire No al Green Pass al grido di “libertà, libertà”. Piazze gremite di persone senza mascherina e distanziamento, mentre i dati sui contagi e sulle ospedalizzazioni continuano a peggiorare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Da Milano a Napoli, da Trento a Padova,ando per Udine, Pordenone e Torino, sonoleorganizzate in tutto il paese perNo alal grido di “”. Piazze gremite di persone senza mascherina e distanziamento, mentre i dati sui contagi e sulle ospedalizzazioni continuano a peggiorare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

