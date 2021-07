Green pass dal 6 agosto, dai requisiti alle regole: ecco le cose da sapere (Di sabato 24 luglio 2021) La scheda. Per mangiare al ristorante, bere un caffè seduti al tavolo al chiuso o partecipare a un evento si dovrà mostrare questo certificato. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 luglio 2021) La scheda. Per mangiare al ristorante, bere un caffè seduti al tavolo al chiuso o partecipare a un evento si dovrà mostrare questo certificato.

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Origini del Covid: la Cina impedisce di vederci chiaro Mentre in Italia siamo alle prese con la variante Delta, con il green pass e con i nuovi criteri per stabilire se una regione possa essere ancora bianca o tornare gialla, in Cina resta ancora una fitta nebbia di mistero sull'origine della pandemia di Covid - 19. ...

C'è il rischio di dover celebrare messe in clandestinità Il motu proprio di Francesco e il Green Pass convergono su questo obiettivo. Agiscono anche separatamente, avendo come bersaglio l'uno gli innamorati del vetus ordo missae e il secondo chi si ostina ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass e misure, in Francia in migliaia marciano per chiedere revoca In Francia mentre migliaia di cittadini hanno prenotato la vaccinazione dopo l’obbligo di green pass, dall'altra parte, proseguono le proteste e manifestazioni contro tale misura altamente restrittiva ...

Discoteche dei Lidi Apertura più lontana Uno dei temi caldi di questo momento in relazione al green pass è indubbiamente quello della riapertura delle discoteche. Ricordando che in questi anni il numero dei locali di intrattenimento serale e ...

