Green pass, Borghi: “Grave errore, obbligo vaccinale più onesto” (Di sabato 24 luglio 2021) ”Il Green pass è un Grave errore”. Claudio Borghi, economista e deputato della Lega, non arretra di un millimetro: checché ne dica Mario Draghi, ‘no’ al passaporto vaccinale, meglio, “a questo punto, una proposta di obbligo vaccinale generale, qualunque esso sia, perché sinceramente lo trovo più onesto anche se non lo voterei mai”. L’ex presidente della commissione Bilancio di Montecitorio si rivolge proprio al premier: ”Se Draghi è convinto che i cittadini non vaccinati muoiano, ammesso che questo sia vero ma non è così ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) ”Ilè un”. Claudio, economista e deputato della Lega, non arretra di un millimetro: checché ne dica Mario Draghi, ‘no’ alaporto, meglio, “a questo punto, una proposta digenerale, qualunque esso sia, perché sinceramente lo trovo piùanche se non lo voterei mai”. L’ex presidente della commissione Bilancio di Montecitorio si rivolge proprio al premier: ”Se Draghi è convinto che i cittadini non vaccinati muoiano, ammesso che questo sia vero ma non è così ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - chilisummer : Dopo la genialata del green pass vaccinale obbligatorio dai dodici anni per ogni attività sociale, Italia Viva cons… - valentinacara9 : RT @pbecchi: Proteste spontanee oggi a Genova contro il green pass. Non è una questione di novax o di provax. È una questione di libertà! h… -